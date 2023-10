For Steen Winkels vedkommende har det tæret på hans tillid til retssystemet, at det har taget Fyns Politi så lang tid at behandle sagen, til trods for at der blandt andet er overdraget en video fra et øjenvidne samt gerningsmandens adresse.

- I de her ”småsager”, der er den (tilliden, red.) ikke god. De bliver syltet og udsat, så tilliden til det er ikke stor, siger Steen Winkel, der dog fortsat har tillid til, at sager om eksempelvis 'mord og hustrumishandling’ bliver prioriteret.



Fra Fyns Politi lyder der i dokumentaren en beklagelse over for Steen Winkel i sagen:

- Vi er ærgerlige over, at det tager så lang tid at efterforske en forholdsvist ukompliceret sag. Det er uacceptabelt, og jeg vil gerne beklage over for borgeren, at det har taget så lang tid, siger Johnny Schou, der er politiinspektør hos Fyns Politi.



- Den overordnede årsag er en sagsophobning af rigtig mange sager, hvor vi dagligt er nødt til at prioritere.

Kritik af politisk prioritering

I dokumentaren kritiserer en række politifolk ifølge TV 2 det, de oplever som politiske fejlprioriteringer på politiområdet i årevis. De peger blandt andet på de mange ressourcer, der er brugt på grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Flere peger på, at det særligt er opgaver som grænsekontrol, store fodboldkampe og faste bevogtningsopgaver, der tager tid fra sager om tyverier, indbrud, hærværk, økonomisk kriminalitet og voldssager.

- Der er politikere, som bruger politiet til at gøre noget, der er politisk populært, men som ikke giver nogen politifaglig mening. Det betyder, at der er en masse andre ting, som politiet ikke når. Og som måske ville være vigtigere for borgerne, siger Adam Diderichsen, der er politiforsker på Syddansk Universitet.

I dokumentaren bliver justitsminister Peter Hummelgaard (S) forholdt kritikken.