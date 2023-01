Stem her: Hvem bager Fyns bedste fastelavnsbolle?

Hvor køber man den bedste fastelavnsbolle på Fyn?

Det spørgsmål har vi stillet fynboerne. Vi har bedt jer om at give jeres bud i kommentarfeltet på Facebook.

Da vi trak en streg i sandet og stoppede for flere bud, var der indkommet knap 240 bud på, hvor man kan købe Fyns bedste bud på den traditionsrige og populære bolle.

Fastelavn falder på en ny dato hvert år - altid mellem 1. februar og 7. marts - og i år er det den 19. februar, at tønden med guf skal have nogle tæsk. Men salget af fastelavnsboller gik stort set i gang, da kalenderen viste 2023.

- Det er jo en tradition, at bagerne starter lige præcis dagen efter nytårsaften.

Det fortalte bagermester Michael Jensen, Vissenbjerg Bageri, forleden. Hans bageri tester en stribe smagsvarianter hos kunderne for at snævre et felt af favoritter ind.

