Stem nu: Vær med til at bestemme, hvad politikerne skal diskutere

Henning Rasmussen på 74 år er bekymret for, om Langeland Kommune overhovedet har en fremtid som selvstændig kommune. Senest måtte byrådet vedtage et krisebudget med besparelser, da der manglede 20 millioner kroner.

Derfor ønsker han sig, at det kommunale budget bliver sat på dagsordenen, når de lokale politikere for alvor kaster sig ind i valgkampen for at fiske efter hans kryds på stemmesedlen.

- Det har store konsekvenser for os borgerne, hvis budgettet ikke hænger sammen. Lige nu har jeg ikke brug for kommunens hjælp, men det kan komme, og jeg har set gang på gang, at de skærer på børne- og på ældreområdet, når der skal spares, uddyber Henning Rasmussen.