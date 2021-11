Stemmeprocenten går tilbage på hele Fyn: Her stemte flest og færrest

Mandag udsendte regeringen en sms om, at man opfordrede til at stemme mellem klokken 10 og 15, fordi man på den måde ville undgå, at for mange mennesker var samlet på valgstederne først på morgenen og sidst på eftermiddagen, hvor der traditionelt er mange, der stemmer.

Kombinationen af brevstemmer, og at flere stemte tidligt på dagen, betød, at det i flere kommuner lignede, at stemmeprocenten var højere end ved seneste valg. Efter stemmeoptællingen står det dog klart, at den falder.

Ø-kommuner ligger højt

De to økommuner, Langeland og Ærø, er de steder, der har klaret sig bedst set i forhold til stemmeprocent. For selvom der var tilbagegang, var det af en mere beskeden karakter. Stemmeprocenten faldt her med henholdsvis 2,41 procentpoint og 2,49 procentpoint.

Ærø ender med den højeste stemmeprocent med 77,79 procent.