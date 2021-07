Stensikker Axelsen stormer i kvartfinalen ved OL

Højt tempo

Den danske medaljekandidat viste sig både velforberedt og veloplagt og vandt kampens første fire dueller.

Wang Tzu-wei havde rigeligt at gøre med at følge med i tempoet, og Axelsen opbyggede et betragteligt forspring, inden taiwaneren fik fyldt nogle point på kontoen.

Axelsen slog til på sin første sætbold, selv om han undervejs var en tur i gulvet for at samle et taiwansk smash op.