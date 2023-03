Stephanie Lose midlertidig økonomiminister - søger orlov fra regionen

Formanden for Regionsrådet i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) indtræder midlertidigt som økonomiminister.

Det skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V), på Facebook.

- På den baggrund har jeg bedt Stephanie, der har varetaget mine opgaver i Venstre i den seneste måned, om midlertidigt at træde ind på ministerholdet som fungerende økonomiminister. Det har hun sagt ja til, og det er jeg glad for.

- Det vil give Troels mere tid til Forsvarsministeriet og i regeringsledelsen.

- Jeg er dybt taknemmelig over, at Troels og Stephanie har trådt til og hjulpet med at køre tingene videre, mens jeg er væk, skriver den sygemeldte venstreformand.



Jakob Ellemann-Jensen blev 6. februar sygemeldt med stress efter et ildebefindende, og siden da har Troels Poulsen (V) været både forsvarsminister og økonomiminister.

Nu skal han fokusere udelukkende på jobbet som forsvarsminister, og derfor kommer Stephanie Lose altså ind som økonomiminister.

Jakob Ellemann-Jensen skriver i opslaget, at han regner med at vende tilbage til Christiansborg efter sin sygemelding.

Statsminister Mette Frederiksen vil klokken 11 foran Amalienborg præsentere Stephanie Lose som ny økonomiminister.

Midlertidig formand i regionen

Stephanie Lose søger derfor orlov fra sit arbejde som formand for Regionsrådet i Region Syddanmark i den periode, hun i stedet er indtrådt i Folketinget.

Venstres gruppe i regionsrådet er enige om at pege på Bo Libergren (V) som hendes midlertidige afløser.



- Venstres medlemmer af regionsrådet har vist mig stor tillid ved at pege på mig som midlertidig regionsrådsformand. Nu skal regionsrådet behandle sagen på tirsdag. Det vil være stor opgave i en periode at skulle prøve kræfter med rollen som midlertidig regionsrådsformand, og jeg vil gå meget ydmygt til opgaven.

- Jeg er ærgerlig over, at Stephanie Lose i en periode forlader os, men jeg forstår godt, at hun som Venstres næstformand træder til, når partiet har brug for det, og jeg glæder mig til, at hun vender tilbage til formandsstolen i regionen, siger Bo Libergren i en pressemeddelelse.

53-årige Bo Libergren har siddet i regionsrådet i Region Syddanmark siden 2007. Bo har været medlem af Fyns Amtsråd siden 1994.



Det er regionsrådet, der skal bevillige orloven og udpege en fungerende regionsrådsformand.

Regionsrådet holder ekstraordinært møde om emnet tirsdag den 14. marts 2023.

