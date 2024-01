Stifter af landets 3. største firma tager milliardær i forsvar

En fremtrædende stemme i erhvervslivet tager nu Torben Østergaard-Nielsen i forsvar.

Selvom Middelfart-milliardæren har råd til det, så skal han ikke betale for oprydningsarbejdet ved Nordic Waste-grunden i Ølst. Sådan lyder det fra Leif Tullberg, der i 1976 var med til at stifte transportvirksomheden DSV, som i dag er mere værd end A.P. Møller-Mærsk.

- Nej, han skal ikke betale. Når du er hovedaktionær, bestemmer du, hvem der sidder i bestyrelsen. Men du bestemmer ikke, hvad de skal gøre i dagligdagen, siger han til TV 2.



Middelfart-milliardæren har de seneste uger fået voldsom kritik fra blandt ministre, fordi hans firma Nordic Waste har begæret sig selv konkurs efter et jordskred på grunden var ved at udvikle sig til en miljøkatastrofe og blandt andre Randers Kommune har brugt mange millioner kroner på at begrænse skaderne.