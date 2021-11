Stigende smitte: OUH genåbner coronaafsnit

I starten var det mest de ikke-vaccinerede børn og unge, men siden er der kommet meget smitte i alderen 30-65, lyder det.



Man kender ikke andelen af vaccinerede ud af de lidt over 800, der fredag var smittet på Fyn, men blandt de indlagte er der cirka en tredjedel vaccinerede og to tredjedele ikke-vaccinerede.

- Den eneste positive ting er, at over de seneste uger har smitten hos de +65-årige ligget relativt konstant og ikke haft den samme stigning. Man kan gisne om, at det er tredjestikseffekten, der er ved at slå ind, siger Anne Øvrehus.



- Selvom dem, der er færdigvaccinerede og bliver indlagt, i snit er 30-40 år ældre end de ikke-vaccinerede, er de indlagt i kortere tid, kommer mindre på intensiv og har mindre alvorlig sygdom, end vi har set tidligere.



Gravide er særligt udsatte

OUH kunne fredag oplyse til TV 2 Fyn, at man har 15 indlagte, som er det højeste i mere end to måneder.

Her i blandt har der været flere gravide, fortæller overlægen.

- De gravide er en risikogruppe for alvorlig sygdom, der måske også har nogle forbehold i forhold til at lade sig vaccinere. Vi har haft indlagte gravide, der har været særligt påvirkede, og vi er selvfølgelig bekymrede for dem og barnet. Så vi håber, at de sidste lader sig vaccinere, siger hun.