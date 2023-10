Stigning i antallet af narkobilister: - Det påvirker reaktionsevnen, og man bliver overmodig

Ifølge Fyns Politi kan stigningen til dels forklares med ny og forbedret udstyr til at måle narkotika i blodet samt politiets kontroltryk.



- Når det kommer til narko, der graduerer man hash i THC-værdier, og med øvrige stoffer er det blot et spørgsmål, om man er negativ eller positiv. Det kan ses i op til tre uger efter. Det vil sige, at det måske er tre uger siden, at man har taget euforiserende stoffer, men blodværdien vil stadig vise positiv på politiets narkometertest, siger Anders Brahe, politikommissær for operativ færdsel.

Hver gang en person bliver sigtet for narkokørsel, bliver fire personer sigtet for spirituskørsel, og en af årsagerne til det kan være, at man er tydeligere påvirket, når man er påvirket af alkohol.

- Antallet indikerer, at der er tale om en større beruselse og en mindre evne til at køre en bil ved alkoholindtag i forhold til narkoindtag. Og det kan have at gøre med, at det er længe siden, man har taget de euforiserende stoffer, men at det stadig kan måles i blodet.

Siden 2017 har spiritus ikke været den største synder, når fynske bilister er blevet taget for at køre påvirket i trafikken.