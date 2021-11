Stine opgav arbejdet som sygeplejerske: - Jeg følte mig ikke værdsat

Ingen hjælp at hente

Inden Stine Skau Blowers stoppede, bad hun om hjælp fra sin arbejdsplads og Dansk Sygeplejeråd til at ændre sin arbejdsgang.

- Min afdeling gjorde intet for at mindske mine arbejdstimer eller opgaver. Dansk Sygeplejeråd var heller ikke til meget hjælp. Jeg ville godt have talt med nogen, om jeg kunne været blevet i faget, men på andre vilkår. Jeg kunne ikke engang få et vejledermøde med Dansk Sygeplejeråd. Måske jeg bare har været uheldig, men der var ikke meget hjælp at hente.

Kredsformand hos Dansk Sygeplejeråd John Christiansen er ærgerlig over, at Stine Skau Blower ikke oplevede at få hjælp.

- Jeg undrer mig meget over, at hun ikke kunne få hjælp. Vi prøver at række ud og være der for alle vores medlemmer. Jeg er selvfølgelig ked af, at hun har valgte at forlade faget. For vi mangler sygeplejersker på Fyn, forklarer John Christensen.

Et givende job

Stine Skau Blowers blev sygeplejerske, fordi hun ville være noget for andre og dygtiggøre sig indenfor faget.



- Det var patienterne jeg ville, men dem var der absolut ikke ekstra tid til. Jeg gik ofte hjem fra arbejde med følelsen af, at jeg ikke nåede give alle patienter den omsorg og nærvær, de fortjente.

Efter Stine Skau Blowers stoppede hos OUH, tog hun en bachelor i International virksomheds-kommunikation i spansk og tysk. I dag arbejder hun som sekretær hos en privat fertilitetsklinik i Fredericia, men hun savner at arbejde som sygeplejerske.

- Mit hjerte brænder særligt for arbejdet i psykiatrien. Men jeg vil ikke vende tilbage. Jeg har været for lang tid ude til, at jeg igen kunne arbejde som sygeplejerske, fortæller den tidligere sygeplejerske.