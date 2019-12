Stjålet fyrværkeri fundet i kælder i Vollsmose

I et kælderrum i Lærkeparken, som er en del af bydelen Vollsmose, fandt Fyns Politi mandag et større oplag af fyrværkeri.

Ifølge Fyns Politi udgør fyrværkeriet formentligt en større del af det, der natten til lørdag blev stjålet fra Tåsinge Forenede Boldklubber.

- Vi er ret sikre, men lige at lægge hovedet på blokken kan jeg ikke, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Boldklubben fik stjålet batterier og raketter for en værdi af 125.000 kroner fra to containere ved Tåsingehallen. Fyrværkeriet skulle sælges for at tjene lidt ekstra i de måneder, hvor der ikke er så mange andre aktiviteter i klubben.

Efterforskning i gang

Det var en blanding af gode oplysninger og efterforskning, der ledte politiet til kælderrummet i Lærkeparken, hvor man fandt det stjålne fyrværkeri.

Fyns Politi kan ikke oplyse hvor meget, man har fundet. Hvis det som forventet er det fra Tåsinge, mangler der stadig noget.

- Der pågår stadig en efterforskning, men der er tale om det, der svarer til en pæn del, af det, der er blevet stjålet, siger Kenneth Taanquist.

Han fortæller, at klubben ikke skal sætte næsen op efter at få det nu beslaglagte fyrværkeri igen.

- Det har været ude af sikre hænder i en periode, så vi kan ikke garantere for sikkerheden og sandsynligvis ikke udlevere det, siger vagtchefen.

Alle, der har set noget mistænkeligt i kældrene i Vollsmose, bedes ringe til 114.

