Stjerne klar til "OL-tæsk"

Når man spiller 80 håndboldkampe på en sæson, er der ikke meget tilbage i tanken, når ferien indtræffer først på sommeren.

Det kan Mathias Gidsel skrive under på.

Den danske stjerne, som til daglig tørner ud for Füchse Berlin, var godt og grundigt brugt op, da han var færdig med sin anden sæson i Bundesligaen.

- Man har ikke spist nok, og man har ikke styrketrænet nok. Kiloene var raslet af, og jeg var slidt, siger Mathias Gidsel.

Så kunne man måske tænke, at et par uger på solsengen ville være at foretrække. Men den går ikke, når man er professionel sportsmand. Slet ikke, når man skal til OL og repræsentere Danmark senere på sommeren.

Derfor har Mathias Gidsel haft travlt med at løfte jern i vægtlokalet.

- Fysisk har jeg trænet stenhårdt for at få kroppen bygget op, så den kan slides ned igen. Der venter jo en rigtig hård sæson, så jeg har brugt de seneste fire uger på at gøre kroppen klar, så den står skarpest muligt til at få tæsk ved OL.

- Og så har jeg haft tid til at spise godt, så jeg har taget nogle kilo på igen, siger Mathias Gidsel.

Den første OL-kamp mod Frankrig er på programmet 27. juli.