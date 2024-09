Støj og forurening påvirker fertiliteten hos mænd

Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo. I hvert fald ikke tæt på støj og forurening, hvis du vil have de bedste forhold for at kunne få børn.

En ny undersøgelse viser, at det har stor betydning for fertiliteten, hvor du bor.

I storbyer, hvor luftforurening og trafikstøj fylder, er der nemlig større risiko for infertilitet, særligt hos mænd. Det viser et nyt studie fra Roskilde Universitet.

Helt konkret viser studiet, at risikoen for mandlig infertilitet stiger med 44 procent, når de udsættes for luftforurening.

Luftforureningen påvirker sædcellerne i en grad, så det forringer fertiliteten.

- Næste skridt bliver at undersøge, om trafikstøj og luftforurening forringer chancen for, at fertilitetsbehandling fører til graviditet, siger adjungeret professor ved Roskilde Universitet Mette Sørensen i en pressemeddelelse.