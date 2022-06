Støjberg er glad for fynsk DF-exit

- Jeg er naturligvis glad for Jens Henrik Thulesen Dahls tilkendegivelse om, at han godt kan se sig selv i Danmarksdemokraterne.

Sådan lyder Inger Støjbergs reaktion på baggrund af, at Jens Henrik Thulesen Dahl fredag fortalte, at han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti og i stedet vil melde sig ind i det nystiftede parti Danmarksdemokraterne, der har den tidligere Venstreminister Inger Støjberg i spidsen.

- Jeg glæder mig meget til at tale mere med ham om det, for han er uden tvivl en meget stor kapacitet og meget vellidt på Christiansborg, skriver Inger Støjberg til TV 2 Fyn.



Da Jens Henrik Thulesen Dahl tidligere på fredagen afslørede over for TV 2 Fyn, sagde han også, at Inger Støjbergs nye parti flugter godt med egne holdninger.

- Jeg kan også umiddelbart se mig selv i det projekt, som tegner sig med Danmarksdemokraterne. Et projekt som baserer sig på borgerlig snusfornuft. Som baserer sig på, at vi ønsker et Danmark i balance, hvor det ikke er postnummeret, som afgør hvilken hjælp og behandling, man får som borger, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Jeg ser frem til at kunne få nærmere drøftelser med Inger Støjberg om projektet, så jeg igen kan fokusere på det politiske arbejde og samarbejdet med de øvrige partier om at skabe resultater til gavn for den almindelig dansker.

Vraget som spidskandidat

Jens Henrik Thulesen Dahl har været en stor og markant profil for Dansk Folkeparti på Christiansborg og ikke mindst i Assens Byråd.

Udmeldingen af Dansk Folkeparti sker to dage efter, at Jens Henrik Thulesen Dahl blev vraget som DF's spidskandidat fra Assenskredsen til det kommende folketingsvalg. Selv siger det tidligere folketingsmedlem, at udmeldingen sker på grund af den interne uro i partiet.

- Når man melder sig ind i et parti, så er det for via et fællesskab, at arbejde for den politik man tror på. Når fokus i flere år i stedet har været på interne kampe, så er der ikke det fællesskab og den fælles kamp.

Inger Støjbergs nystiftede parti, Danmarksdemokraterne, har på mindre end et døgn modtaget 40.321 vælgererklæringer. Det oplyser Indenrigsministeriet til Ritzau.