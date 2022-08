Støjberg henter kandidater i tre fynske byråd

Danmarksdemokraterne spreder sig nu også til Fyn.

Onsdag har tre byrådspolikere fra Fyn nemlig meldt sig som repræsentanter for Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne.

En af dem er Bent Juul Sørensen , der er kommunalbestyrelsesmedlem i Ærø Kommune. Han skifter nu parti fra lokalgruppen Ærøs fremtid til Danmarksdemokraterne.



- Jeg har i mange år haft svært ved at sætte mit kryds, men jeg kender Inger (Inger Støjberg, red) gennem mit tidligere arbejde som lobbyist, og derfra ved jeg, hvad hun står for, siger Bent Juul Sørensen.

Bent Juul Sørensen forklarer desuden, at han sammen med de tre andre fynske medlemmer især vil sætte sit fokus på at fjerne betalingsafgiften på Storebæltsbroen.

- Vi mener ikke, at Storebæltsbroen skal bruges til at finansiere andre udgifter i landet, understreger han.

Politik i øjenhøjde

Også Nordfyns kommune kan se frem til en repræsentant for Danmarksdemokraterne.



Her er det tidligere medlem af Venstre Nikolaj Vang som fra dags dato er blevet en del af det nye parti.

Selvom han ser flere lighedstegn mellem Venstre og Danmarksdemokraterne, så er der dog et sted, hvor han mener, at Inger Støjbergs parti skiller sig ud, siger han og fortsætter:

- Den helt store årsag til mit skift er, at Inger Støjberg er i øjenhøjde med borgerne, forklarer han.

Nikolaj Vang forklarer, at han som almindelig borger har følt sig distanceret fra mange af politikerne på Christiansborg. Men det gør han ikke med partiets formand Inger Støjberg.

- Jeg er skolelærer, og jeg har i mange år følt mig distanceret fra politikerne. Det gør Inger Støjberg op med. Hun vil være i øjenhøjde med danskerne, forklarer han.

Mærkesagerne matcher

Det er dog ikke kun Inger Støjberg som person, der har skubbet ham i partiets retning. Han mener også, at mærkesagerne i høj grad matcher hans politik.

- Danmarksdemokraterne ønsker at skabe mere balance i Danmark. Det er et område, der er særligt vigtigt for mig, siger Nikolaj Vang.

Onsdag har folketingsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem i Assens Kommune Jens Henrik W. Thulesen Dahl også bekræftet sit medlemsskab i Danmarksdemokraterne.

Foruden de tre eksisterende byrådsmedlemmer kommer også Martin Jason Adelgaard fra Gudme til at stille op for Danmarksdemokraterne.

På landsplan er Danmarksdemokraterne på nuværende tidspunkt præsenteret i ni kommuner, hvor af tre af dem ligger på Fyn.