Støjpulje uddeler 270 millioner: Fyn får ikke en krone

Tusindvis af biler køre hver dag fra Sjælland til Jylland over Fyn.

Og ligesom de mange pendlere, gjorde regeringen ikke stop på Fyn, da der skulle uddeles millioner ud til støjbekæmpelse af motorveje. 270 millioner kroner blev der delt ud, men ingen endte på Fyn.

Det er til stor ærgrelse for blandt andre Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Jeg er skuffet. Jeg havde faktisk den forståelse at Odense var på listen, men nu kan jeg se at efter den nye ministers udmelding er kommet at vi ikke er det alligevel, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Det er jeg ærgelig over. Og det er jeg sikker på, der også er mange tusinde menneske langs E20 der er. For de lever i et støjhelvede fra statens vegne.

Stadig håb

Pengene kommer fra Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje. Puljen indeholder tre milliarder kroner til støjbekæmpelse, men indtil videre er der kun blevet godkendt udmøntning af 269,4 millioner kroner, til i alt seks støjskærmsprojekter rundt om i Danmark.

Derfor er kampen ikke slut endnu, mener Odenses borgmester.

- Den gode nyhed er, at der stadig er penge at hente i den pulje. Og der vil vi jo klø endnu mere på, sammen med støjgrupperne og de andre partier i byrådet, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Og det arbejde er gået i gang. Peter Rahbæk Juel har nemlig allerede inviteret den nye transportminister Thomas Danielsen (V) på besøg i Odense, så han kan opleve støjen på egen hånd.

- Der er et dokumenteret støjproblem. Der er omkring 8400 mennesker der lever i støj fra E20. Mange af dem, over de støjanbefalinger som myndighederne har, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Undersøgelser på Fyn

Flere af undersøgelsesprojekterne der stadig er i gang, ligger på Fyn.

Der er tale om en strækning ved Rønninge i Kerteminde kommune og ved Fraugde i Odense Kommune på Fynske Motorvej. Ligesom der skal undersøges en strækning på Svendborgmotorvejen ved Ringe i Faaborg Midtfyn kommune.

Undersøgelserne forventes at være afsluttet i 3. og 4. kvartal af 2023.

En måde man kan sikre beboere mod støj fra motorveje er ved at nedsætte hastigheden. I følge trafikforsker kan man sætte hastighedsgrænsen ned til 90 kilometer i timen.