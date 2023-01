Stolt GOG-direktør: - Vi har helt klart en aktie i den her VM-sejr

Både fordi klubben har et strategisk mål om at skabe landsholdsspillere, og fordi de lokalt har et stærkt fællesskab med foreningerne og uddannelsesinstitutionerne, der ligger omkring klubben.

- Vi har et fantastisk samarbejde med skolerne i vores område. Spiller man hos os, kan man få en tryg hverdag, hvor man bor og går i skole, imens man bliver en del af GOG's kultur.

- Det er det, der gør, at vi kan fostre de bedste håndboldspillere i Danmark, forklarer han.

Flere af Danmarks største håndboldspillere har også gået på Oure Kostgymnasium på Sydøstfyn, og her mener sportsleder Johnny Johansen også, at det er trygheden i omgivelserne, der gør at de kan fostre talenter.

- Vi kan samle tingene. Det giver mening for dem at være i vores miljø. Udover håndbolduddannelsen får de også huen på, samtidig med at de bor i et miljø, hvor der er andre der går op i sport, og hvor det er okay at have store ambitioner, siger han.