Stor ændring for Viktor Axelsen inden OL

I jagten på at sikre, at Danmark står bedst rustet, når det går løs, har Badminton Danmark i samarbejde med Viktor Axelsen lavet en aftale.

- Jeg er glad for den aftale, der er lavet med Badminton Danmark. Det giver god mening i forhold til at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for at præstere optimalt under OL, siger Viktor Axelsen, som er regerende olympisk mester i herresingle.

Viktor Axelsen er tidligere blevet trænet af Kenneth Jonassen. I 2021 flyttede Viktor Axelsen sit træningssetup til Dubai, og i den forbindelse var han ikke længere en del af den danske forbundstræning.

Det betyder, at han kun trænes af Kenneth Jonassen, når der er tale om mesterskaber som EM, VM og OL, men i 2024 bliver det altså også turneringerne op til.