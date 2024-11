Stor ændring på vej på tv2fyn.dk

Efter mange måneders arbejde på TV 2 Fyn er mediehusets nye hjemmeside tv2fyn.dk klar til at blive præsenteret for den fynske offentlighed.

Det sker gradvist fra tirsdag aften, i løbet af natten til onsdag, og forventningen er, at den nye hjemmeside vil være funktionel og reelt klar til brug onsdag morgen 27. november

- At hjemmesiden kommer til at se anderledes ud og opføre sig på en anden måde betyder som sådan ikke noget for det indhold, som vi præsenterer fynboerne for. Vi arbejder stadig hver dag benhårdt på at lave væsentlig, interessevækkende, inspirerende og kritisk public service-journalistik til hjemmesiden. Men det bliver præsenteret på en anden måde fra nu af, siger TV 2 Fyns nyhedschef, Jakob Herskind.

Ingen forside

Men hvad er det så for nogle ændringer, som fynboerne vågner op til onsdag morgen?



TV 2 Fyns projektleder Louise Koustrup har igennem hele processen stået i spidsen for det omfattende arbejde.

- Den største ændring er, at det meget gerne skulle blive væsentligt nemmere at læse og se vores digitale journalistik. Og her er den helt store nyhed, at vi simpelthen har fjernet forsiden. Så brugeroplevelsen bliver noget, man kender fra andre apps og platforme, fortæller hun.

Ingen forside?

- Nej, for vi har igennem grundig research vurderet, at forsiden er et unødvendigt lag, som gør det besværligt for brugere at læse i et ugeneret flow. Uden forsiden og med en scroll-tilgang sorterer brugerne meget hurtigere og meget nemmere selv i, hvilke historier der er relevante for dem. Det er en moderne tilgang, som de er vant til fra mange andre apps, siger Louise Koustrup.

Som altid er adressen tv2fyn.dk - gå gerne ind og følg med i ændringerne.