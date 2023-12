Stor anti-terror politiaktion: Tre anholdt i Danmark

Tre personer er anholdt efter en stor koordineret politiaktion, som involverer fem politikredse herunder Fyns Politi. Derudover er en person anholdt i Holland. Der pågår desuden stadig ransagninger. Det oplyser Københavns Politi og PET på et pressemøde.

De tre anholdte er sigtede efter terrorparagraffen, og de begæres varetægtsfængslede. Personerne ventes fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Politiet har til hensigt at begære dobbeltlukkede døre, og derfor er det også sparsomt, hvad politiet vil oplyse om sagen.

Politiet og PET har valgt at skride til anholdelse af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det er en sikkerhedsaktion. Vi kommer aldrig til at gamble med sikkerheden, siger chefpolitiinspektør og operativ chef i PET, Flemming Drejer.



Han tilføjer, at nogle måske kunne have ønsket, at PET og politiet havde ventet med at gribe ind for at stå stærkere bevismæssigt, men det har man valgt ikke at gøre af sikkerhedsmæssige hensyn.

- Der er særligt opmærksomhed på jødiske lokaliteter, sagde Flemming Drejer.

Han tilføjer, at sagen har forbindelse har tråde til den forbudte bande LTF - Loyal to familia.

Klokken 10 udsendte Københavns Politi en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at PET og en række af landets politikredse har tidligt i morges foretaget anholdelser i en koordineret aktion flere steder i Danmark.

I den forbindelse oplyste politiet, at aktionen er gennemført på baggrund af mistanke om forberedelse af et terrorangreb. I samme forbindelse indkaldte Københavns Politi til et pressemøde kl. 13.

Fyns Politi har efterfølgende bekræftet overfor TV2 Fyn, at Fyns Politi har været involveret i aktionen, som er foregået i Odense.

Derudover er der ikke sluppet mange oplysninger ud om sagen. Tidligere på dagen kommenterede statsminister Mette Frederiksen (S) på sagen overfor blandt andre TV2.

- Det er så alvorligt, som det kan blive. Jeg er glad for myndighedernes arbejde. Men det viser, hvilken situation vi står i i Danmark. Desværre, lød det fra statsministeren.

- Det er i forhold til krigen i Gaza fuldstændig uacceptabelt, at der er nogle, som tager konflikten et andet sted i verden med hjem i det danske samfund, sagde hun.