Stor efterspørgsel: Cykelhandler må åbne igen, men mangler cykler

Klokken ti mandag morgen kan Bjarne Kulavig for første gang i omkring to måneder slå dørene op til sin forretning, Fri Bike Shop i Assens.

Men hvis nogen kunder har tænkt, de skulle købe en ny mountainbike, når man igen kunne gå til cykelhandleren, så må de væbne sig med tålmodighed lidt endnu. På grund af stor efterspørgsel på cykler kniber det nemlig med leverancer på flere forskellige slags cykler, og det giver problemer.

- Når vi rammer sæsonen, så står vi med nogle flaskehalse i forhold til at få skaffet de varer, som vi rent faktisk har efterspørgsel på. Mountainbikes har der været et kæmpe problem med at få faktisk siden sensommeren sidste år, siger Bjarne Kulavig.

Også racercykler og såkaldte gravel bikes har været i høj kurs under coronapandemien.

Cykelefterspørgslen har gjort sig gældende i hele verden, og herhjemme har Coop og T. Hansen tidligere berettet om en stor stigning i antallet af solgte cykler sidste år.

Lang venteliste

Der er ikke helt lukket for leverancen af racercykler, gravel bikes og mountainbikes men de kommer både senere og i mindre antal end normalt.

- De cykler, vi skulle have i slutningen af foråret, kommer måske først engang til efteråret.

- Det giver os et arbejde i at fortælle kunderne, at verden ikke er, som den var før pandemien ramte os. Det er rigtig træls for os som forretningsindehavere, at vi ikke kan imødekomme efterspørgslen, og vi vil da helt klart komme til at mangle noget omsætning, men mit håb er, det retter sig henover året, siger han.

Kunder i butikken

Ifølge Bjarne Kulavig er der allerede skrevet en del personer på venteliste til at købe ny cykel i hans butik. Han forventer, at manglen på cykler kommer til at vare resten af året. Selvom det rammer ham på omsætningen, tror han på, at butikken klarer sig igennem.

- Det skal vi klare. Der er mange andre cykler, og dem sælger vi heldigvis også masser af. Og dem kan vi heldigvis også få, fordi vi har lagt en stor forhåndsordre, siger Bjarne Kulavig.

Til trods for risikoen for at måtte skuffe nogle kunder, så er han glad for, at han igen snart kan få lov at åbne sin butik.

- Vi skal have kunder i butikken. Det er det, vi lever af. Heldigvis har vi mange andre varegrupper end racercykler. Vi skal have kunderne ind, så vi kan få noget omsætning, ellers går det da helt galt, siger han.