Stor faunapassage på vej: Springfrøer skal krydse motorvej i ny tunnel

Et stort rør med en diameter på 3 meter ”tunneleres” under motorvejen.

I korte træk betyder det, at der graves ud med et borehoved med et frontskjold, der presses frem og løsner jorden. I takt med at jorden er løsnet og fjernet via et transportbånd, skubbes et betonrør frem. Denne proces fortsætter indtil man er på tværs af hele motorvejen med betonrøret.