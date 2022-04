Stor forskel i kommuners hjælp til ukrainske flygtninge og danske værter

Fra 100 kroner til 0 kroner

I Odense har man valgt at fastsætte niveauet til 100 kroner per person per døgn.

- Det er en relativ generøs aftale, vi har lavet. Vi tror, det er sundt og godt at være i private hjem, da man her bliver langt bedre integreret end ved at bo på en kommunal skole eller ghetto, siger Christoffer Lilleholt (V), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune.