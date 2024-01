Stor forskel over antal indbrud på Fyn det forgangne år - her er der flest indbrud

Stort fald

Udviklingen gennem de sidste seks år viser, at der er sket et stort fald i anmeldte indbrud. Alene på Fyn er der sket et fald på antal anmeldte indbrud på 57 procent siden 2018. På landsplan er der sket en halvering de sidste ti år.

I følge Bo Trygt, der er en indsats skabt af Trygfonden, Realdania, Videnscenteret Bolius samt Det Kriminalpræventive Råd, er der flere grunde til det store fald.

- Danskerne er blevet rigtig gode til at nabohjælpe, og det er et værktøj, der virker, når vi skal forebygge indbrud. Derudover er der hos politi og et stigende antal kommuner øget fokus på at samarbejde – både omkring indbrudsforebyggelse og i forhold til at bekæmpe den utryghed, som indbrudskriminalitet fører med sig, siger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo Trygt.



Nyt register over hælervare

I følge Bo Trygt er der et stort potentiale for at få tallet af indbrud endnu længere ned, men det kæver en koordineret indsats. Der er dog flere initiativer på vej - blandt andet et register over stjålne genstande.

- Et register over stjålne genstande vil gøre det nemmere for den almindelige dansker at styrer uden om hælervarer. Dette vil mindske det økonomiske incitament for at begå indbrud og dermed resultere i færre indbrud. Samtidig arbejder vi videre på at støtte samarbejdet mellem politi og kommuner.

- Der er i dag 17 kommuner landet over, som sammen med det lokale politi og Bo trygt har dedikeret sig særligt til at bekæmpe indbrudskriminalitet, og vi håber at kunne inspirere endnu flere kommuner til at være med – både for at reducere antallet af indbrud og for at øge borgernes tryghed, siger Britt Wendelboe.

Det Kriminalpræventive Råd kunne i marts 2023 oplyse at justitsministeriet, og Rigspolitiet er i gang med at arbejde på at udvikle et register over stjålne genstande.

Bo Trygt kommer i samarbejde med Rigspolitiet også med råd til hvad man kan gøre her og nu.