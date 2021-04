Stor generalprøve: 20.000 skal stikkes på én dag

Snart skal de fynske vaccinationscentre stå den store prøve. 20.000 mennesker har nemlig tid til et stik mandag.

Det sker som en del af en landsdækkende stresstest, og målet er at sikre, at der fremover kan vaccineres flere dagligt - op mod 100.000 på landsplan.

- Vi skruer nu en tak op for vores vaccinationsindsats for at sikre os, at vi kan håndtere et stort antal vaccinationer på samme dag. Stresstesten er en generalprøve, hvor vi har mulighed for at opdage og eliminere eventuelle fejl i vores store setup, siger koncerndirektør Kurt Espersen i en pressemeddelelsen.