Stor regning i lydfilssag afvises af læger

Praksissen blev ændret, efter Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager i marts sidste år henvendte sig til Region Syddanmark for at gøre det klart, at der skal udleveres uslørede lydfiler i klagesager. Men selvom man er stoppet med at sløre optagelser mener Birgitte Ries Møller stadig, at sløring ville have berettigelse.



- Det handler om, at vi vil beskytte lægen i forhold til udsendelser i medier. Vi har for nyligt også klaget over en DR-udsendelse, hvor det indgik længere lydklip med en læge. Vi mener, at lægen skal have det rum at arbejde i, så vi mener stadig, det skal være lovligt at sløre lægens stemme.

- Vi mener godt, at man kan arbejde med slørede lydfiler i sådan nogle sager, og Patienterstatningen har jo nærmest selv bevist det ved at behandle et stort antal sager, uden at det har ført til en eneste ændring.

Patientforening: En dårlig politik

Patientforeningen mener ligesom Region Syddanmark, at det bør være PLO Syddanmark, der står for at betale de 450.000 kroner. Det fortæller formand Niels Jørgen Langkilde.

- Når optagelserne er slørede, så kan der lettere være misforståelser. Det er en dårlig politik at tage størst hensyn til personalet. Det skal være patienterne, der er i centrum, siger han.

Han mener ikke, det ændrer noget, at de 50 sager endte med samme udfald efter genbehandlingen.

- Det er glædeligt, at der ikke er sket nogle fejl. Men at sløre stemmer kan give misforståelser. Jeg er selv hørehæmmet, så jeg ved også, at når lydkvaliteten er ringere, så sker der misforståelser, siger han.



Derfor er han også af den overbevisning, at PLO Syddanmark bør betale regningen.

- Det bør være PLO, der betaler. Hvis ikke de vil, må retten afgøre det. Pilen peger mod dem, siger han.