Stor risiko for solskoldning: Sådan passer du på i solen

Mandag og tirsdag har budt på strålende fynsk sommervejr, og ser man på pronogserne, forventes det at fortsætte ugen ud.

Men passer man ikke på, kan en tur i solen få alvorlige konsekvenser, advarer Kræftens Bekæmpelse.

- Op til 90 procent af alle tilfælde af modermærkekræft i Danmark skyldes UV-stråling fra sol eller solarium. Et meget stort antal af de tilfælde, vi har hvert år, kunne altså undgås, hvis der ikke var nogen eksponering for UV-stråling, siger Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) måler løbende UV-indekset for forskellige dele af landet, og tirsdag er det på 6,5 for Fyn og øerne.

Ifølge DMI svarer det til en høj sol-intensitet og stor risiko for solskoldning.

I løbet af ugen forventes UV-indekset for Fyn at stige yderligere til 6,8.

Fakta: UV-indekset DMI måler dagligt UV-indekset for forskellige dele af landet. Indekset går fra -3 til 10+, og intensiteten af solens stråler stiger med tallene. DMI inddeler indekset således: Under 3: Intensiteten er lav med lille risiko for solskoldning.

3-6: Intensiteten er moderat med moderat risiko for solskoldning.

6-8: Intensiteten er høj med stor risiko for solskoldning.

8-10: Intensiteten er meget høj med meget stor risiko for solskoldning.

Over 10: Intensiteten er ekstrem med ekstrem risiko for solskoldning Se mere

Solen nedbryder kroppens DNA

Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse forklarer, at solens stråler forårsager skader på kroppens DNA.

- Kroppen vil altid forsøge at reparere skaderne, men det kan ikke altid lade sig gøre. Skaden kan ske et sted i cellen, der påvirker sandsynligheden for at udvikle kræft. For eksempel hvis det er den del af cellen, der styrer cellens vækst, for så kan man være uheldig, at cellen deler sig hurtigere, siger han.

Derfor kan det være en god idé at tjekke UV-indekset, når man pakker kurven til en tur på stranden.

- Jo højere UV-indekset er, jo stærkere er solens stråler. Styrken af UV-stråling har betydning for, hvor meget stråling man får, uddyber han.

Sådan beskytter du dig selv

Hvis du planlægger en tur på stranden eller liggestolen, er der gode råd, du kan følge for at beskytte dig selv og andre mod solens stråler.

Seks gode råd til at beskytte dig mod solen Hvis du vil passe på dig selv eller andre i det solrige, fynske sommervejr, kan du finde gode råd her. Husk at rådene i særlig grad gælder for de mindste i familien, som er særligt eksponerede for UV-stråling. Hold øje med tiden: Solens uv-stråling er stærkest mellem kl. 12 og 15. I dette tidsrum er man udsat for næsten halvdelen af en dags uv-stråling. Søg derfor skygge midt på dagen.

Solens uv-stråling er stærkest mellem kl. 12 og 15. I dette tidsrum er man udsat for næsten halvdelen af en dags uv-stråling. Søg derfor skygge midt på dagen. Hold øje med indekset: På DMIs hjemmeside eller via forskellige apps kan du løbende holde dig opdateret på UV-indekset.

På DMIs hjemmeside eller via forskellige apps kan du løbende holde dig opdateret på UV-indekset. Søg skygge: Giv solen en frokostpause og find skyggen, når solen bager.

Giv solen en frokostpause og find skyggen, når solen bager. Brug solhat: Undgå at blive skoldet ved at dække bar hud til, når solen står højest.

Undgå at blive skoldet ved at dække bar hud til, når solen står højest. Husk solcreme: Husk atid rigeligt med faktor 15. Efter badning og aftørring af huden bør du smøre igen.

Husk atid rigeligt med faktor 15. Efter badning og aftørring af huden bør du smøre igen. Sluk solariet: De kunstige ståler øger markant risikoen for hudkræft. Jo yngre du er, desto mere udsat er du. Kilde: Kræftens Bekæmpelse, DMI

Rådene gælder særligt for de mindste i familien, som er særligt eksponeret for UV-stråling.

- De helt små skal slet ikke have UV-stråling, så generelt er det en god idé at skærme de helt små for solen, siger Peter Dalum og tilføjer:

- Man kan for eksempel overveje UV-dragter til de mindste. Jo tidligere i livet, man bliver eksponeret for UV-stråling, jo værre kan det blive senere i livet.

De kommende dages høje UV-indeks skyldes blandt andet et tyndt ozonlag over Skandinavien, skriver TV 2 Vejret.