Stor stigning i smitte i Middelfart: - Vi har voldsomt travlt

Ifølge hende har kommunen svært ved at gøre andet nu end at afvente resultatet af onlineundervisning og juleferie.

- Det er aldrig sjovt arbejdsmæssigt ikke at kunne afhjælpe problemet, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe borgerne til at blive testet og vaccineret. Og så sætter vi vores lid til, at det ser bedre ud, når der kommer styr på skolerne, siger sundhedschefen.



Nordfyns har højeste tal

Middelfart Kommunes incidenstal lå søndag på 582,2 og mandag har det ramt 696. Det gør Middelfart til den fynske kommune med det andenhøjeste smittetal.

Nordfyns Kommune er med 738 i incidens fortsat den hårdest ramte. I alt er 2.703 smittet de seneste syv dage på Fyn.