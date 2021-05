Stor tilslutning fra regionale dagblade til samarbejde om kandidattest

- Hos Jysk Fynske Medier er vi begejstrede for, at så mange regionale medier har ønsket at være en del af en fælles kandidattest. I forbindelse med kommunalvalgdækningen er det et vigtigt mål for os at få så mange vælgere som muligt til at stemme til valget – og gøre det på et oplyst grundlag. Og det kan en kandidattest i høj kvalitet i dén grad bidrage til, siger chefredaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten.

Flere og bedre lokale spørgsmål

Også hos TV 2 Fyn-direktør Esben Seerup, som har været en af initiativtagerne til at få mange regionale aviser med i arbejdet, er der glæde over den store tilslutning til kandidattesten.

- Flere end 25 dagblade fra alle dele af landet plus otte TV 2-regioner plus TV 2 DANMARK sammen om én kandidattest! Det er da ret fantastisk for alle, der er optaget af journalistik, demokrati og valg. I langt, langt størstedelen af landets 98 kommuner vil der nu blive stillet bedre og mere konkrete spørgsmål til den enkelte kandidat, så den enkelte vælger får bedre svar. Samtidig vil reportere og redaktører på kryds og tværs af husene få øje på de nye samarbejdsmuligheder. Viden bliver delt. Teknologi, design og brugervenlighed bliver fra absolut øverste hylde. Brandingen bliver topskarp. Det hele er, synes jeg, meget lovende. Det er tidssvarende for 2021. Faktisk er det svært at se noget som helst negativt ved projektet – hverken fra danskernes, mediernes og demokratiets perspektiv, siger Esben Seerup.