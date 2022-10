Stor ulighed blandt museer: - Tiden er kommet til at gøre noget ved det

I får fem millioner. Mener du, I er mere værd?



- Det er fuldstændigt umuligt at svare på, hvad man er værd, for hvad er de andre værd? Men jeg kan i hvert fald se, at mange andre får meget mere end os.

Man er ifølge direktøren nødt til at se på, hvad man arbejder med, hvad man leverer, og hvilke forhold man arbejder under.

Alene at kigge på antal gæster er ifølge direktøren ikke en mulighed - selvom Museum Odense, der er overliggeren for H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, H.C. Andersens Barndomshjem, Møntergården og Carl Nielsens Barndomshjem i så fald ville overgå Arken i støtte.

- Så enkelt er det heldigvis ikke. Det ville være synd at sige til Arken, at det alene var det, der skulle gøre det.



Hvad er dit håb til det nye folketing?

- Se nu at få taget fat på den sag. Det er blevet sagt til andre kulturministre før. Men tiden er kommet, og alle venter på, at der bliver gjort noget ved det.

TV 2 Fyn har kontaktet Arken for at høre, hvorvidt de mener, at den nuværende fordelingspolitik er fair. De har afvist at kommentere og henviser til, at man afventer, at regeringen iværksætter en kulegravning af den nuværende kulturstøtteordning.

Ved du, hvem du skal stemme på til folketingsvalget 2022? Ellers kan du tage den store kandidattest her og finde din kandidat.