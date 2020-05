Storcentre genåbner: Her er kravene til dem

Når de fynske storcentre mandag igen må åbne for kunder, bliver det under andre forhold end normalt.

I de nye retningslinjer er der blandt andet fokus på at undgå kødannelse og så skal de enkelte butikker også sørge for at holde en god håndhygiejne.

Alle retningslinjerne er indgået for fortsat at undgå smittespredning af coronavirus.

- Det er rigtigt godt, at endnu flere virksomheder nu kan få lov til at slå dørene op for kunder og gæster igen. Derfor er jeg glad for, at myndighederne er klar med retningslinjer for, hvordan det kan ske på en forsvarlig og tryg måde, siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Fem siders retningslinjer

I retningslinjerne anbefales både stormagasiner og butikker "at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker".

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, samt Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet, der har udarbejdet de omfattende retningslinjer, der fylder i alt fem sider.

- En væsentlig forudsætning for åbninger er, at den nødvendige kontakt til kunderne kan ske på en måde, som minimerer smitterisikoen, står der blandt andet.

Læs et udpluk af retningslinjerne herunder: