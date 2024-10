Store ændringer på vej i Beredskab Fyn - her skal der spares

Fem fynske brandbiler står til at blive sparet væk, for at finansiere en modernisering af flåden i Beredskab Fyn. Det skriver Beredskabsinfo.dk.

Besparelsen er element i en ny dimensioneringsplan, som er godkendt af beredskabskommissionen. Det betyder at man altså er tilfredse med det fremtidige beredskab, til trods for at fem brandbiler udfases.

De brandbiler som står for skud er Nyborgs tankvogn nummer 2, Svendborgs tankvogn nummer 2, Svendborgs redningsvogn, Aarups stigevogn og Ringes hurtige slukningsenhed, fremgår det.

For Nyborg og Svendborgs vedkommende betyder det samtidig at beredskabet mindskes med to brandfolk, skriver Beredskabsinfo.

Planen er endnu ikke vedtaget.