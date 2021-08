Store film på vej i biografen: - Lad os få lukket op i en fart

Og i næste uge bliver det endnu mere kritisk, når Ternet Ninja 2 har premiere og må formodes at trække mange biografgængere ind i mørket. Begge får premiere, inden arealkravene efter planen bliver ophævet 1. september.

- Biograferne er jo pressede på økonomien. Vi havde et underskud på driften i 2020, overskud i 2019, og vil formentlig også fået et underskud i 2021. Så vi er jo interesserede i at komme så hurtigt i gang som overhovedet muligt. Og når der er store film som Biografklub Danmark-film og Ternet Ninja, så lad os få lukket op i en fart, siger Ole Møller.

- Den almindelige biografgænger må også undre siger over, hvorfor der skal være retningslinjer, når man går i biografen, og ikke når man går på restaurant eller til fodbold.

Tættere på sognebørnene

På Thurø er sognepræst Thomas Aallmann en travl mand for tiden. Ud over at besøge sognebørn i alle livets stadier, holder han også sin telefon under ekstra tæt opsyn.

Restriktionerne betyder nemlig, at man nu skal booke en plads til søndagsgudstjeneste i Trefoldighedskirken på Thurø frem for bare at møde op.

For i den lille kirke, der normalt rummer op til 100 kirkegængere, må der lige nu kun komme 45 mennesker ind ad døren.

- Når listen er fuld, sender jeg den til graveren, og så står han med den i døren, fortæller Thomas Aallmann.

Og det er en eftertragtet liste at komme på. De 45 pladser ryger så hurtigt, at sognepræsten ofte må indføre en ekstra gudstjeneste, så alle de interesserede sognebørn kan nå med. Derudover er alle barnedåber flyttet væk fra højmessen.