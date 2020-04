Store fynske sommerkoncerter ramt af corona

En række store fynske udendørskoncerter mærker nu konsekvensen af coronakrisen og bliver flyttet til næste år.

Det oplyser Live Cultures direktør Michael Juul Møller til TV 2/Fyn.

Det drejer sig blandt andet om Lis Sørensen & Hush, Jacob Dinesen & Claus Hempler, Malurt & Mathilde Falch, Lars Lilholt & En Lille Pose Støj og Queen Machine (se den fulde liste herunder).

Koncerten med Queen Machine flyttes til Arena Fyn og tilsættes Bryan Adams Tribute. Det bliver således muligt, at genopleve august måneds succesfulde koncert fra Den Fynske Landsby.

Her fik Bryan Adams Tribute fik fyret godt op under publikum inden Queen Machine igen viste, at de hører til i toppen af den danske koncert-liga.

Dertil kommer aflysninger af tre koncerter.

- Vi kunne godt have været det foruden, men vi er tilfredse med resultatet, siger Michael Juul Møller og fortæller, at man havde forberedet sig på, at det ville komme dertil.

Dertil kommer at artisterne også har været forberedt på, at de planlagte datoer ikke blev til noget.

- Vi har afventet noget håndgribeligt før vi gik i gang, for der er også noget jura i det, siger Michael Juul Møller.

Live Culture skriver på sin hjemmeside, at købte billetter til de flyttede koncerter kan benyttes til næste år, mens billetter til de aflyste koncerter automatisk bliver refunderet.

Desuden vil det fremgå af mail fremsendt til billetkøberne, hvad tidsfristen er.

