Store mængder regn på vej: Sådan undgår du vandskader

DMI har udsendt et varsel om kraftig regn og risiko for skybrud natten til lørdag, og det giver risiko for vandskader som vand i kælderen.

Forsikringsselskabet LB Forsikring har lavet en liste med ting, du selv kan gøre for at forebygge og mindske vandskader. De listen lyder som følgende:

• Luk alle vinduer - især ovenlysvinduer

• Forbered din kælder eller dit kælderrum. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet.

• Opbevar de ting, der ikke tåler vand, på hylder, reoler eller i plastbeholdere.

• Fjern løse tæpper

• Rens dine tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og eventuelt affald. Tjek lysskakter og få dem renset

• Lav en aftale med naboen om at se efter dit hus eller fritidshus, når du er væk.