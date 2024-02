Foråret er aflyst. Så kort kan det faktisk siges om søndagens vejr. Her venter der nemlig regn, regn og atter regn.

Allerede fra morgenen er det begyndt at dryppe ned over Fyn fra vest, og sådan kommer det til at fortsætte det meste af dagen.

Ifølge TV2 Vejret, så kan der flere steder ende med at falde op til 30 mm regn frem til mandag morgen.

I modsætning til lørdagens fine vejr, hvor solen stod højt på himlen, så er det ikke meget, vi får den at se i dag.