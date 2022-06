Store planer: Fynske medier og universitet sammen om ny medieby i Odense

Indtil videre har parterne afgivet en hensigtserklæring om at ville samarbejde om byggeprojektet. Næste skridt bliver, at DSB Ejendomme søger investorer til byggeriet.

Herefter udarbejdes analyser i forhold til driftsbudget, anlægsøkonomi samt lejepriser.

C. F. Møller Architects har allerede præsenteret de første tegninger med input til, hvordan mediebyen kan bygges i etaper - alt efter mediernes behov og de økonomiske rammer, der aftales for byggeriet.

I løbet af efteråret er det hensigten at fokusere på de økonomiske parametre, der skal gælde for udviklingsarbejdet.

Dekaner fra fire af Syddansk Universitets fakulteter er alle positive overfor samarbejdet. Udgangspunktet er at universitetets studerende får brug for et auditorium til op imod 100 tilhørere, delearbejdspladser til SDU-ansatte og en centerfunktion for en forskningsenhed.

Universitetet er klar

Ifølge rektor for Syddansk Universitet, Jens Ringsmose, overvejer Syddansk Universitet fortsat, hvilke uddannelser, det kan være relevant at placere i det nye domicil.

- Vi har set, hvordan man i Bergen er lykkedes utroligt godt med noget, der på mange måder ligner Media City Odense, og der er det meget tydeligt, at universitetet spiller en central rolle. Det, der er meget spændende ved Media City Odense, er det fokus, der er på media-tech. Det er relevant både for nogle tekniske videnskaber og naturvidenskabelige områder på SDU og så selvfølgelig for humaniora og samfundsvidenskab, hvor vi laver journalister og medievidenskab-studerende, siger Jens Ringsmose, der også er parat til at lade universitetet investere i projektet.

- Der er som bekendt ingen gratis frokost nogen steder. Det kommer til at koste noget, og vi er villige til at investere, siger Jens Ringsmose til TV 2 Fyn.

Baggrunden for placeringen er blant andet, at TV 2 har pladsproblemer, og dermed er den store nationale mediearbejdsplads også helt nødvendig for, at planerne kan realiseres.