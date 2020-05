Store smil hos gymnasieelever - Endelig er det blevet vores tur!

I gården foran Midtfyns Gymnasium klokken halv otte onsdag morgen begyndte de første elever fra gymnasiets 1.- og 2.g klasser at ankomme.

Det er ikke helt normalt, men jeg glæder mig alligevel Jonas Wazar Jørgensen, elev, 1.a

Efter to en halv måned hjemme med fjernundervisning kunne de nemlig endelig vende tilbage.

- Det bliver så dejligt at få hverdagen tilbage, men det er også mærkeligt, fordi vi ikke har set hinanden så længe. Men det bliver godt at få en afslutning på skoleåret, siger Nicoline Sofie Wolff, der går i 1.a på Midtfyns Gymnasium, da TV 2/Fyn fanger hende på vej ind til sin første rigtige skoledag i ti uger.

Restriktionerne bliver svære at overholde

De fleste 1.- og 2.g'ere beskrev ligesom Nicoline, hvor underligt det var at være tilbage på skolen. Fjernundervisning var blevet den nye hverdag.

Onsdag kunne alle elever på Midtfyns Gymansium igen modtage undervisning på skolen, efter ti uger med fjernundervisning. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Nu er retningslinjer, hygiejne og afstand blevet den nye hverdag, og det er svært for mange af eleverne.

- Man er egentlig bare blevet vant til den virtuelle undervisning, og nu vender vi så tilbage til en masse retningslinjer. Men det er rigtig dejligt at se alle ens klassekammerater igen, siger Nikolai Grill Hansen, der går i 1. QX.

Og for eleverne er det også svært at skulle vænne sig til ikke at kunne give sine kammerater et kram.

- Man kan jo ikke gå rundt og give alle en krammer og sige ordenligt hej, så det er ikke helt normalt, men jeg glæder mig alligevel, siger Jonas Wazar Jørgensen fra 1.a.

- Jeg har en forventning om, at restriktionerne ikke helt bliver overholdt, fordi der er svært at holde sig fra hinanden efter så lang tid, tilslutter Nicoline Sofie Wolff.

Godt at få afslutningen med

Men selvom det for alle eleverne bliver både underligt og svært at efterleve retningslinjerne, så er de også enige om, at det er godt at få afslutningen på året med.

- Jeg tror, at det er en god ting, at vi lige får afslutningen med. Så håber jeg, at vi efter sommerferien kan vende tilbage til en mere normal 2.g, fortæller Nikolai Grill Hansen.

Og selvom der er fuld forståele for, at 3.g'erne var de første, der fik lov at komme tilbage, så er eleverne i 1.g og 2.g glade for, at det endelig er blevet deres tur.

- Jeg kan godt forstå, at 3.g'erne fik lov til at komme tilbage før os, men det var samtidig virkelig surt at sidde tilbage og stadig skulle være hjemme, siger Mia Nielsen fra 1. QX.