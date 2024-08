Store trafikale udfordringer på Fynske Motorvej

På denne store rejsedag, hvor mange er på vej hjem fra ferie, er der store udfordringer for bilister der skal mod øst på Fynske Motorvej.

Et færdselsuheld ved Odense mellem afkørslerne Odense S og Odense SØ skaber blandt andet massive kødannelser i østgående retning.

Politi og redning er på stedet, hvor det ene spor er spærret mens der bliver ryddet op.

Også på Storebæltsbroen er der udfordringer i retning mod Sjælland. Her er et uheld ikke skyld i den meget langsomme trafik, men derimod er mængden af biler som skal over broen blot for massiv til, at broen kan følge med.

Bilister på motorvejen skal ligeledes være opmærksom på tabt gods i østgående retning mellem Vissenbjerg og Kildebjerg. Der meldes ikke om hvad det tabte gods består i, men vejhjælp er på vej for at fjerne det, oplyser Vejdirektoratet.