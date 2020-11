Store visioner: Billige elbiler og farvel til oliefyr på Fyn

Fyn skal være rollemodel for Danmark, og Danmark skal være rollemodel for verden, når det kommer til klimaspørgsmål.

Cirka sådan lyder ambitionen for et nyt projekt, der går under navnet "Drejebog for Danmark", som går ud på, at tænketanken Sustainia skal udarbejde et katalog af mulige løsninger på fremtidens klimaudfordringer.

- Fyn er udvalgt som en form for eksperimentarium. Retningen er, at vi vil lave nogle eksperimenter, hvor vi skal finde ud af, hvordan man kan bruge medierne til at give den enkelte borger større mulighed for at handle klimavenligt, siger Gerd Maria May, der er projektleder for den fynske del af projektet.

Medier på Fyn er med

Hun fortæller, at det nye projekt blandt andet er baseret på en idé om en "bæredygtig trepartsaftale". De tre parter er borgere, virksomheder og staten.

- Borgeren skal være klædt på til at kunne handle klimavenligt, virksomhederne skal udbyde "varerne" forstået på den måde, at de skal give borgeren mulighed for at handle klimavenligt, og så er staten selvfølgelig afgørende, fordi de sætter rammerne.

Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og TV 2 Fyn deltager alle som partnere i det nye projekt.

Projektet er stadig i et tidligt stadie. Frem til januar er planen at vurdere, hvordan Danmark kan gribe det an at blive europæisk rollemodel på klimaområdet. I det nye år er det så meningen, at projektet for alvor skydes i gang, og man håber at sætte gang i konkrete idéer og planer, der kan fremme den bæredygtige omstilling i Danmark.

- Resten af året kvalificerer vi de tanker, der ligger indtil nu, og i januar ligger der så en mere konkret projektbeskrivelse. Efter det skal vi ud at finde finansiering. Pengene er vigtige, fordi vi skal have forskning på alt det, vi laver, så man kan se, hvad der fungerer, siger hun.

Store tanker

Efter det kan man så begynde at arbejde hen mod konkrete projekter. Og der skal tænkes stort, mener Gerd Maria May.

Blandt idéerne på tegnebrættet er at gøre Fyn til "elbils-land", hvilket ville betyde at nedsætte afgiften for elbiler på Fyn. Et andet forslag går ud på at give tilskud til at fjerne oliefyr på Fyn, mens et tredje handler om at give tilskud til fynske landmænd, der omlægger til bæredygtig drift.

Ingen af idéerne er besluttede, men ifølge projektlederen giver de et billede af, hvor ambitiøst der skal gås til værk.

- Det handler om, at vi vil tænke stort. Det skal ikke bare være noget med en kødfri dag om ugen, siger hun.

Prominente erhvervsfolk står bag

Med til projektet hører også en idé om at omdanne den tildligere militærlejr Auderødlejren til et digitalt og fysisk eksperimentarium for en bæredygtig levevis. Et projekt klimaministeriet har givet 900.000 kroner til.

Den ny tænketank består af en lang række prominente erhvervsfolk. Blandt andre Google Danmarks direktør, Malou Aamund, bestyrelsesformand i Ørsted A/S, Thomas Thune Andersen og Hummel-ejer, Christian Stadil.

