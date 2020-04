Ny teknik: Storebælt i gang med at fjerne timelange køer

Storebæltsforbindelsen har taget hul på de første arbejder, der skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen.

Arbejdet vil foregå i etaper frem mod 2022 og skal sikre både for trafikanter og de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Ifølge en pressemeddelelse er sikringen "omfattende" og "baseret på den nyeste teknologi på området".

I første omgang opsættes såkaldte mobile autoværn flere steder på broen.

Det vil betyde, at trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane i tilfælde af uheld eller større vejarbejder på broen.

- Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille. De mobile autoværn er derfor en løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning, siger Finn Raun Gottfredsen, projektchef i Storebælt.

Mobile autoværn på plads til næste år

Indtil til arbejdet med de mobile autoværn er færdigt i løbet af 2021 tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsatte vejbane.

Med de mobile autoværn kan det gøres på omkring en halv time.

De nye autoværn skal ikke kun anvendes ved uheld. Ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed for dem, der arbejder på broen, når arbejdsområdet er trafikfrit.

Også i forbindelse med motionsløb og cykelløb vil de komme i funktion, så biltrafikken generes mindst muligt.

Her placeres de bevægelige autoværn. Foto: Sund & Bælt/PR

Bedre trafiksikkerhed med mere information

Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen.

Der kommer skilteportaler op på øst- og vestbroen. Skilteportalerne kan blandt andet informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor. Der opsættes samtidig kameraer til styring af trafikken for at understøtte en sikker trafikafvikling.

Desuden sker der på lidt længere sigt en omfattende opgradering af teknologi med særlige kameraer og andet teknisk udstyr på broerne, som døgnet rundt kan registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, havari, spøgelsesbilister med videre, står der i pressemeddelelsen.

