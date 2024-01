Storebæltsbroen åben igen efter trailer væltede

Opdateret 16:30: Broen er nu igen åben for trafik i begge retninger. Det fremgår af live-kameraet fra Storebæltsbroen, hvor det ses at biler kører i begge retninger. Det fremgår også af trafikinfo.dk

Der er sket et uheld på Storebæltsbroen tæt ved Korsør. Broen er spærret for trafik i retning mod Fyn.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kasper Skotte oplyser, at der er sket et færdselsuheld, som involverer en personbil med en lukket trailer, som er væltet rundt på siden ud på broen.

Lige nu forsøger man at få traileren på højkant igen og at få den kørt ind til siden og spændt fast til autoværnet, så man kan afhente den på et senere tidspunkt, når det ikke blæser så meget.

Der er umiddelbart ikke nogen tilskadekomne.

Trafikken er spærret fra betalingsanlægger og i retning mod Fyn. Broen ventes genåbnet kl. 16:15, fremgår det af en meddelelse på Trafikinfo.dk