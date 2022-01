Storebæltsbroen er lukket: Få overblikket over, hvordan stormen påvirker trafikken

Du kan få et overblik over aflysningerne her. Der kan dog være yderligere aflysninger, og trafikselskaberne opfordrer til, at man holder sig opdateret på deres hjemmesider.

Togdrift indstillet og broer påvirket

Der har siden lørdag eftermiddag været forbud mod vindfølsomme køretøjer på Svendborgsundbroen og Storebæltsbroen. Tidligere på aftenen indstillede DSB togtrafikken over broen mellem Korsør og Nyborg.

Her lød meldingen, at den ikke bliver genoptaget før tidligst klokken 2 i nat, og at der i tidsrummet ikke bliver indsat togbusser, skrev DSB på sin hjemmeside.