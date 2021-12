Storebæltsbroen lukket flere timer natten til lørdag

En bilist, der kørte i vestgående retning ad Storebæltsbroen, havde set et uheld.

- En lastbil og en personbil stødte sammen. Det skete på højbroen i østgående retning, siger Joy Haensel.

Højbroen er også kendt som Østbro og er den del af Storebæltsbroen, der forbinder Sjælland og Sprogø.

Joy Haensel fortæller, at lastbilchaufføren blev fragtet til et sygehus, men at han var ved bevidsthed, da det skete.

- Vores skøn, som ikke er lægefagligt, er, at han ikke er i alvorlig livsfare, siger hun.

To personer set løbe

Et vidne fortæller til politiet, at de så to personer løbe fra personbilen kort efter uheldet.

Og med de to undslupne fra personbilen og lastbilchaufføren på sygehuset har det endnu ikke været muligt for politiet at afhøre nogle af de implicerede parter.

Det har heller ikke været muligt for politiet at få et særligt præcist signalement på de to undslupne personer, men Joy Haensel fortæller, at en af dem havde en hue på.