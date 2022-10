Storebæltsbroen skal være gratis, siger flertal af fynske kandidater - men hvornår er det overhovedet realistisk?

Mange vælgere ser gerne, at broen gøres gratis, og spekulerer formentlig mindre på en infrastrukturplan, der gælder frem til 2035, når de sætter krydset.

Hvis politikerne skal hente stemme i forbindelse med en kandidattest, er det altafgørende, at deres navne kommer frem, når testen er færdiggjort.

Transportminister: Broen skal være gratis i 2035

Spørger man partiernes transportordførere, kommer der også forskellige svar, der til dels afviger fra svarerne i kandidattesten.

Nuværende transportminister Trine Bramsen (S), der stiller op Fyn, vil personligt arbejde for at gøre broen gratis efter 2035, men det har ikke tidligere været officiel socialdemokratisk politik.

Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ønsker at gøre broen gratis i 2035.

Konservative kalder en afskaffelse af broafgiften for “urealistisk”. Hvis Storebælt bliver gratis at køre over, vil færre for eksempel benytte den kommende tunnel mellem Lolland og Femern i Tyskland, og så kan økonomien ikke hænge sammen, lyder argumentet.

Regeringsparti skiftede holdning på mærkesag

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V), mener, det er for tidligt at svare på, om Storebæltsbroen skal være gratis efter 2035. Det mener klart størstedelen af de fynske venstrefolk dog ikke. De har - i hvert fald i kandidattesten - svaret, at broen skal gøres gratis.

Indtil 2016 mente Liberal Alliance, at det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen.

Da partiet blev en del af en trekløverregering med Venstre og Konservative, og Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance blev transportminister, ændrede det liberale parti holdning og gik væk fra en af partiets centrale mærkesager.

Liberal Alliance er en del af infrastrukturplanen, der betyder, at det tidligst kan blive fra 2035.

Kommer den nogensinde til at blive gratis?

- Jeg tør ikke gætte på, hvad der sker på den anden side af 2035, siger Jesper Buch.

Selv om politikerne på Christiansborg skulle blive enige om at gøre broen gratis, skal der i så fald findes en måde at finansiere vedligeholdelse af broen på.

Det koster cirka en halv milliard kroner om året at vedligeholde Storebæltsbroen.

Prisen for at køre over Storebæltsbroen har ændret sig flere gange, siden broen åbnede i 1998. I 2004 var det dyrest at passere Storebælt.