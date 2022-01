Stormen Malik udløser varsling om farligt vejr

"Malik" er på vej

Men i løbet af dagen vil den varslede storm navngivet Malik tage fat i Danmark. DMI's opdaterede prognose for stormen viser, at stormen vil ramme Danmark omkring lørdag middag, mens det meteorologiske institut på Twitter skriver, at stormen forventes omkring eftermiddag.

Både Langelandsbroen og Svendborgsundbroen er dog allerede lukket i begge retninger grundet kraftig vind, oplyser Vejdirektoratet. Det forventes, at vinden aftager ved broerne henholdsvis lørdag eftermiddag og søndag morgen.