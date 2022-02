Stormen Nora kommer i aften: Sådan rammer "hun" din kommune

Når en kategori 2 varsles, betyder det, at beboerne i de områder skal være forberedte på, at vejret kan påvirke omgivelserne for eksempel ved at forstyrre trafikken og forsyningen. Beboerne anbefales at følge myndighedernes råd og holde øje med vejrets udvikling samt at være ekstra opmærksom, hvis de færdes ude.