Stormen Nora: Storebæltsbroen forbyder vindfølsomme køretøjer at passere

Forbuddet skyldes kraftig vind. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Forbuddet gælder i begge kørselsretninger.

Stormen Nora, der begyndte at trække ind over især de sydlige egne af Danmark fredag aften, har vist sig ikke at forstyrre trafikken på Storebæltsbroen i det omfang, som først var frygtet.

Sund & Bælt, som står for driften af broen, varslede fredag, at broerne over både Storebælt og Øresund ville lukke, når stormen Nora toppede. Men så slemt gik det ikke.

Fredag ved 20-tiden meddelte Sund & Bælt, at det ikke ville blive nødvendigt at lukke for trafikken.