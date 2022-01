Stormen rammer tog- og færgedrift på Fyn

Færgedrift indstilles også

Flere færgeruter melder om ændret plan lørdag og søndag.

Ærøfærgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg sejler I løbet af lørdagen kun hver tredje time, mens aftenens afgange er aflyst. Dermed er den sidste færge til Svendborg klokken 14.35, mens færgen for sidste gang lørdag vender mod Ærøskøbing klokken 16.05.

Mellem Fynshav på Als og Søby er der kun en enkelt færgeafgang ved middagstid. Søndag vil ruten mellem Fynshav og Søby først have afgange efter middag, mens man skal vente til eftermiddag for at kunne sejle med strækningen mellem Svendborg og Ærøskøbing.

ÆrøXpressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing, meddeler, at lørdagens to sidste afgange samt søndagens første afgang fra hver havn er aflyst.

Fyens.dk oplyser, at afgangene med Øfærgen lørdag ved 16-tiden og søndag morgen ved 8-tiden er aflyst. Øfærgen sejler mellem Faaborg, Lyø og Avernakø.

Alslinjens færgeovergange er aflyst resten af lørdagen, mens Langelandslinjen melder om normal drift.