Storsvindler efterlyses - er gået under jorden

45-årige Hayat Faizi blev i januar dømt for 133 forhold af groft svindel og mandatsvig. Straffen skulle fastslås ved et senere retsmøde, men siden er hun udeblevet fra tre retsmøder som skulle være brugt til at fastslå straffen.

Derfor udsender Københavns Politi nu en efterlysning med en klar opfordring til den dømte.

- Vi opfordrer hende helt enkelt til at melde sig selv, så vi kan få afsluttet sagen. Hun ved godt, at vi leder efter hende, og er der politi, der træffer hende, så vil hun blive anholdt med henblik på varetægtsfængsling, så hun kan modtage sin straf. Retten har kendt hende skyldig i en lang række svindelsager, og vi er bekymrede for, om hun på fri fod fortsætter sine kriminelle handlinger, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard fra Københavns Politis Afdeling for økonomisk kriminalitet.

Den 45-årige kvinde er dømt for over en årrække at have bedraget både virksomheder og privatpersoner – blandt andet ved at have overtalt de forurettede til at investere i bitcoins, som hun foregav at sælge. Svindlen er foregået i hele landet, men især i hovedstadsområdet og på Fyn.

- Vi har ledt efter hende forskellige steder, men vi ved ikke, hvor hun opholder sig, så vi håber, at der er borgere, der kan hjælpe os. Hvis man har oplysninger om, hvor Hayat Faizi kan være, eller man har set hende, så må man meget gerne kontakte politiet på tlf. 1-1-4, siger Bjarke Dalsgaard.